Si stende per mangiare nei cruciverba: la soluzione è Tovaglia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si stende per mangiare' è 'Tovaglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOVAGLIA

Curiosità e Significato di Tovaglia

La soluzione Tovaglia di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tovaglia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tovaglia? Una tovaglia è un tessuto o materiale steso su un tavolo per coprirlo e proteggerlo, spesso usato durante i pasti. Serve anche a rendere la tavola più elegante e accogliente. Quando si dice si stende per mangiare, si fa riferimento proprio alla tovaglia che viene posta sul tavolo prima di sedersi a pranzo o cena, creando così l’ambiente perfetto per un pasto in compagnia.

Come si scrive la soluzione Tovaglia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si stende per mangiare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

V Venezia

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

