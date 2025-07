Si dice di incendio provocato intenzionalmente nei cruciverba: la soluzione è Doloso

DOLOSO

Curiosità e Significato di Doloso

La parola Doloso è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Doloso.

Perché la soluzione è Doloso? Il termine doloso indica un reato commesso con piena consapevolezza e volontà, come nel caso di un incendio appiccato intenzionalmente. Significa che chi agisce in modo doloso ha la volontà di commettere l'atto, sapendo cosa sta facendo. In ambito legale, questa parola distingue chi agisce con premeditazione da chi invece commette un errore o un incidente. Quindi, si riferisce a un comportamento intenzionale e consapevole.

Non riesci a risolvere la definizione "Si dice di incendio provocato intenzionalmente"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

