Scomparso nei cruciverba: la soluzione è Sparito

SPARITO

Curiosità e Significato di Sparito

Perché la soluzione è Sparito? Scomparso indica qualcuno o qualcosa che improvvisamente non si trova più, come se fosse sparito nel nulla. È usato per descrivere persone che non sono più visibili o reperibili, ma anche oggetti che sono andati perduti. In parole semplici, rappresenta l'assenza inspiegabile di qualcosa o qualcuno, lasciando spesso un senso di mistero o preoccupazione. È un termine comune nelle notizie di persone scomparse o oggetti smarriti.

L Ungaro stilista francese scomparso nel 2019Ex Presidente dell Egitto scomparso nel 2020Scomparso dileguatoFrancesco scultore lombardo scomparso nel 2005Scomparso nel nulla

Come si scrive la soluzione Sparito

Hai trovato la definizione "Scomparso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

P Padova

A Ancona

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

