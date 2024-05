Significato della soluzione per: Scomparso nel nulla

In Italia, la serie è andata in onda su Sky Atlantic dal 17 luglio 2014 al 4 luglio 2017. The Leftovers - Svaniti nel nulla (The Leftovers) è una serie televisiva statunitense di genere drammatico creata da Damon Lindelof e Tom Perrotta, trasmessa dal 29 giugno 2014 al 4 giugno 2017 sul network HBO per un totale di tre stagioni. La serie è un adattamento televisivo del romanzo Svaniti nel nulla (The Leftovers), scritto da Tom Perrotta.

Italiano: Aggettivo: svanito m sing . (senso figurato) (di individuo) tra le nuvole.. Voce verbale: svanito . participio passato di svanire. Sillabazione: sva | nì | to. Pronuncia: IPA: /zva'nito/ . Etimologia / Derivazione: vedi svanire . Sinonimi: (senso figurato) (di individuo) confuso, stordito, annebbiato;instupidito, smemorato, svampito, rintontito, rimbambito, rincitrullito, tonto, distratto, perduto.