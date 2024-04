La Soluzione ♚ Scomparso dileguato

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Scomparso dileguato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SPARITO

Curiosità su Scomparso dileguato: Concita de gregorio: "pago le cause di berlusconi all'unità, il pd si è dileguato", su ilfattoquotidiano.it, 7 febbraio 2019. ^ massimo galanto, pane quotidiano... Roma sparita è una serie di centoventi acquerelli su carta, realizzati da Ettore Roesler Franz in tre riprese (quaranta quadri per ogni serie di date), tra il 1878 ed il 1896, che ritraggono la Roma di fine Ottocento raffigurando scene di vita quotidiana sulle vie del centro storico della capitale (gente che fa lavori comuni, stende i panni o li lava sul Tevere, che passeggia, che parla del più e del meno, fa compere ecc...).

