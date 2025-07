Robusto, vigoroso nei cruciverba: la soluzione è Prestante

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Robusto, vigoroso' è 'Prestante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRESTANTE

Curiosità e Significato di Prestante

Approfondisci la parola di 9 lettere Prestante: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Prestante? Prestan­te indica qualcosa di notevole, importante o di grande qualità, spesso con un senso di eccellenza e solidità. È usato per descrivere persone, oggetti o situazioni che si distinguono per la loro forza, presenza e valore. In breve, rappresenta ciò che è robusto, vigoroso e degno di ammirazione, confermando un livello superiore di pregio e rispetto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Robusto vigorosoRobusto cane da difesa tedescoRobusto e di bella presenzaUn individuo robusto e possenteHa un robusto braccio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Prestante

Hai trovato la definizione "Robusto, vigoroso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N R M A Z A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROMANZA" ROMANZA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.