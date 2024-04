La Soluzione ♚ Robusto vigoroso

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Robusto vigoroso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FORTE

Curiosità su Robusto vigoroso: All'improvviso; (jin o jing) con forza, vigore, energia, forte, robusto, vigoroso. in wade-giles è scritto fa ching o fa chin. questo termine indica...

