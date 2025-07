Si prende per far centro nei cruciverba: la soluzione è Mira

MIRA

Curiosità e Significato di Mira

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Mira, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mira? Mira significa puntare con attenzione verso un obiettivo, come quando si mira a centrare un bersaglio. È anche usata in senso figurato per indicare concentrazione e determinazione nel raggiungimento di un risultato. Insomma, essere mira vuol dire avere uno scopo preciso e impegnarsi per realizzarlo, proprio come chi si prende per far centro.

Come si scrive la soluzione Mira

La definizione "Si prende per far centro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

I Imola

R Roma

A Ancona

