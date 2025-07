L osso intermedio delle dita più lunghe nei cruciverba: la soluzione è Falangina

FALANGINA

Curiosità e Significato di Falangina

Perché la soluzione è Falangina? La parola falangina si riferisce all'osso intermedio delle dita più lunghe, cioè la falange media. È una terminologia anatomica che descrive questa particolare parte delle ossa delle dita delle mani e dei piedi. Conoscere il termine è utile per comprendere meglio la struttura delle nostre mani e come si muovono. Insomma, un dettaglio che rende più chiara la nostra anatomia quotidiana.

Come si scrive la soluzione Falangina

F Firenze

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

G Genova

I Imola

N Napoli

A Ancona

