Le dita più lunghe - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : MEDI

Le dita piu lunghe

Da tramite tra il tarso e le falangi che compongono lo scheletro delle dita del piede. le ossa metatarsali sono ossa lunghe nelle quali si distinguono... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi medi (disambigua). i medi (in ebraico māday; mēdoi o madai nella septuaginta; in greco, μῆδοι)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

