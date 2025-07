Non ne ha il biglietto scaduto nei cruciverba: la soluzione è Validità

VALIDITÀ

Curiosità e Significato di Validità

Approfondisci la parola di 8 lettere Validità: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Validità? La parola validità indica la condizione di qualcosa che è ancora efficace, riconosciuta o utilizzabile. È spesso usata per riferirsi a documenti, certificati o abbonamenti che non sono scaduti e quindi possono essere ancora sfruttati. Per esempio, un biglietto con validità ancora attiva permette di entrare senza problemi. In breve, rappresenta l’appropriata efficacia nel tempo di un elemento.

Come si scrive la soluzione Validità

Non riesci a risolvere la definizione "Non ne ha il biglietto scaduto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

V Venezia

A Ancona

L Livorno

I Imola

D Domodossola

I Imola

T Torino

À -

