Il movimento contrario ai vaccini nei cruciverba: la soluzione è Novax

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il movimento contrario ai vaccini' è 'Novax'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOVAX

Curiosità e Significato di Novax

Approfondisci la parola di 5 lettere Novax: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Novax? Il termine NoVax indica coloro che sono contrari alla vaccinazione, spesso per motivi ideologici o dubbi sulla sicurezza dei vaccini. Questa parola nasce dall’unione di no e vaccino ed è usata per descrivere gruppi o individui che si oppongono alle campagne di immunizzazione di massa. Capire le diverse opinioni aiuta a promuovere un dialogo più informato e rispettoso su salute e prevenzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Movimento che si oppone ai vacciniSi oppongono ai vacciniTroia ai tempi di OmeroForte al contrarioSigla nota ai partigiani

Come si scrive la soluzione Novax

Hai trovato la definizione "Il movimento contrario ai vaccini" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

O Otranto

V Venezia

A Ancona

X Xeres

