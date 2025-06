Si oppongono ai vaccini nei cruciverba: la soluzione è Novax

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si oppongono ai vaccini' è 'Novax'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOVAX

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Novax? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Novax.

Perché la soluzione è Novax? Novax è un termine usato per descrivere chi si oppone alle vaccinazioni, spesso per motivi personali o ideologici. Deriva dall'inglese no vaccine e indica persone che rifiutano o sono scettiche rispetto ai vaccini. Questa posizione può essere motivata da dubbi sulla sicurezza, credenze personali o informazioni contrarie alla medicina ufficiale, creando spesso dibattiti sulla salute pubblica e la libertà di scelta.

N Napoli

O Otranto

V Venezia

A Ancona

X Xeres

