Movimento che si oppone ai vaccini nei cruciverba: la soluzione è Novax
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Movimento che si oppone ai vaccini' è 'Novax'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
NOVAX
Vuoi sapere di più su Novax? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Novax.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si oppone ai colpevolistiSi oppongono ai vacciniIl movimento contrario ai vacciniSi oppone ad australeSi dà ai neonati
Hai davanti la definizione "Movimento che si oppone ai vaccini" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 5 lettere della soluzione Novax:
