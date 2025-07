Lo è il caveau della banca nei cruciverba: la soluzione è Sotterraneo

SOTTERRANEO

Curiosità e Significato di Sotterraneo

Approfondisci la parola di 11 lettere Sotterraneo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sotterraneo? Il termine sottoterraneo indica qualcosa che si trova sotto terra, spesso nascosto o protetto. Può riferirsi a ambienti come i passaggi sotterranei, i magazzini o i caveau bancari situati al di sotto del livello stradale, dove si custodiscono valori e denaro in sicurezza. È un termine che evoca mistero e sicurezza, perfetto per descrivere luoghi nascosti e protetti sotto la superficie.

Come si scrive la soluzione Sotterraneo

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo è il caveau della banca"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

N Napoli

E Empoli

O Otranto

