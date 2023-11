La definizione e la soluzione di: Polvere per il maquillage. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIPRIA

Significato/Curiosita : Polvere per il maquillage

La cipria (in origine detta polvere di Cipro) è un cosmetico profumato e colorato che ha, oggi, la finalità di opacizzare la pelle, e fissare il trucco.

