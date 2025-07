La famiglia che comprendeva l Homo sapiens nei cruciverba: la soluzione è Ominidi

OMINIDI

Curiosità e Significato di Ominidi

Approfondisci la parola di 7 lettere Ominidi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ominidi? Gli Ominidi sono una famiglia biologica che include gli esseri umani e i loro antenati più stretti. Questi mammiferi si distinguono per caratteristiche come il cervello sviluppato, la postura eretta e l’uso di strumenti. Sono fondamentali per comprendere l'evoluzione umana e il nostro passato comune con altri primati. La conoscenza degli Ominidi ci aiuta a capire meglio le radici della nostra specie e il percorso evolutivo dell’umanità.

Come si scrive la soluzione Ominidi

Se ti sei imbattuto nella definizione "La famiglia che comprendeva l Homo sapiens", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

D Domodossola

I Imola

