Aziona la macchina da presa - Cruciverba

L'azione di azionare la macchina da presa o l'operatore è un elemento fondamentale nella realizzazione di un film o di una produzione audiovisiva. Il termine "macchina da presa" fa riferimento alla telecamera o all'apparecchio usato per registrare le immagini, mentre l'"operatore" è la persona responsabile della gestione e manovra di tale dispositivo durante le riprese. L'operatore svolge un ruolo cruciale nell'arte della cinematografia, poiché è colui che materializza la visione del regista attraverso l'inquadratura, il movimento e l'uso della luce. Il suo talento e la sua creatività si uniscono per creare prospettive coinvolgenti e trasmettere emozioni allo spettatore. Con la capacità di interpretare la sceneggiatura e catturare il giusto equilibrio tra tecnica e estetica, l'operatore svolge un ruolo fondamentale nel determinare il successo visivo di un'opera cinematografica.

