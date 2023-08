Quello automatico si aziona dall auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello automatico si aziona dall auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CANCELLO

Significato/Curiosita : Quello automatico si aziona dall auto

Fa sì che cambio automatico e cambio a rotismi epicicloidali siano identificati impropriamente come la stessa cosa. più propriamente "automatico" fa... Vedi cancello (disambigua). disambiguazione – "cancelli" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cancelli (disambigua). un cancello è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Quello automatico si aziona dall auto : quello; automatico; aziona; dall; auto; quello di Celine era al termine della notte; quello di suocera è una pianta grassa; Heisenberg teorizzò quello d indeterminazione; quello del materassaio è ricurvo; Uno famoso è quello di Monte Carlo; Uno sportello automatico dall insegna gialla; Se è automatico guida da solo; Nelle auto col cambio automatico ne manca uno; Un uomo... automatico ; Arco automatico con lungo raggio; Luogo di staziona mento per veicoli; Fraziona no il chilo; I connaziona li di Picasso; La Naziona le di rugby degli All Blacks; Ospita un vasto Parco naziona le in Campania; Reso più resistente dall e difficoltà; L auto colpita dall a parte del cofano; Tessuto la cui fibra si ricava dall a bambagia; dall as Club film del 2013 con Jared Leto; Gioco da tavolo di guerra dall e celebri miniature; L auto colpita dalla parte del cofano; Linea di vernici spray per auto della Kwasny; L auto re di Arrivederci Roma; L auto re delle musiche del film Io non ho paura; Un liquido per il radiatore dell auto ;

Cerca altre Definizioni