Incorporare un territorio o una città nei cruciverba: la soluzione è Annettere

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Incorporare un territorio o una città' è 'Annettere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANNETTERE

Curiosità e Significato di Annettere

La parola Annettere è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Annettere.

Perché la soluzione è Annettere? Annettere significa incorporare un territorio o una città a un'altra entità più grande, spesso con un atto ufficiale. È come aggiungere una nuova parte al tutto, ampliando i confini amministrativi o territoriali. Questa operazione può avvenire per motivi politici, economici o strategici, e rappresenta un modo per espandere il controllo o l'influenza su una zona. È un termine spesso usato in ambito storico e geopolitico.

Come si scrive la soluzione Annettere

Se ti sei imbattuto nella definizione "Incorporare un territorio o una città", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.