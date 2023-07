Città russa capoluogo del territorio dell Altaj - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città russa capoluogo del territorio dell Altaj. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BARNAUL

Significato/Curiosita : Citta russa capoluogo del territorio dell altaj

Suggerimenti del progetto di riferimento. il territorio dell'altaj (in russo: , traslitterato: altajskij kraj; in altai: , altaj kiraj)... barnaúl (in russo: ) è una città della russia nel sud-ovest della siberia, capoluogo e maggiore città del territorio dell'altaj. è un centro industriale...