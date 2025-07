Il vino liquoroso tipico di Pantelleria nei cruciverba: la soluzione è Zibibbo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il vino liquoroso tipico di Pantelleria' è 'Zibibbo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZIBIBBO

Curiosità e Significato di Zibibbo

Perché la soluzione è Zibibbo? Il Zibibbo è un vino liquoroso dolce e aromatico, prodotto principalmente a Pantelleria, un’isola siciliana. Deriva da uve passite dello stesso nome, apprezzate per il loro profumo intenso e la dolcezza avvolgente. Questo nettare rappresenta un’eccellenza locale, simbolo di tradizione e gusto unico, perfetto per concludere un pasto in modo speciale.

Vino liquoroso tipico della SpagnaVino dolce tipico di PantelleriaUn tipico vino sardoUn tipico vino del VenetoUn vino di Pantelleria

Come si scrive la soluzione Zibibbo

Z Zara

I Imola

B Bologna

I Imola

B Bologna

B Bologna

O Otranto

