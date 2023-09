Vino dolce tipico di Pantelleria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vino dolce tipico di Pantelleria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MOSCATO

Significato/Curiosita : Vino dolce tipico di pantelleria

Per la produzione del vino doc di pantelleria, nella versione passito, moscato, spumante, del pantelleria zibibbo dolce e del vino erice vendemmia tardiva... Moscadello di montalcino, moscato d'asti, moscato di siracusa, moscato di cagliari e l'asti spumante. è errato pensare che con i vari moscati si producano solo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

