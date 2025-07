Giovani bovini nei cruciverba: la soluzione è Manzi

MANZI

Curiosità e Significato di Manzi

Perché la soluzione è Manzi? Manzi è il termine italiano che indica i giovani bovini, ovvero vitelli o mucche ancora in giovane età. Spesso si riferisce a animali di sesso maschile non castrati, allevati per la produzione di carne o per altri scopi agricoli. La parola richiama l’idea di giovinezza e vitalità nel mondo dell’allevamento, rappresentando le future risorse del settore zootecnico.

Come si scrive la soluzione Manzi

M Milano

A Ancona

N Napoli

Z Zara

I Imola

