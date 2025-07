Si frequenta da giovani nei cruciverba: la soluzione è Scuola

SCUOLA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Scuola? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Scuola.

Perché la soluzione è Scuola? Si frequenta da giovani si riferisce a un luogo o istituzione dedicata all'apprendimento e alla crescita dei più giovani. La parola che descrive questa esperienza è scuola. È il posto dove si acquisiscono conoscenze, si fanno amicizie e si sviluppano capacità fondamentali per affrontare il futuro. In breve, la scuola è il primo passo importante nel percorso di formazione di ogni individuo.

S Savona

C Como

U Udine

O Otranto

L Livorno

A Ancona

