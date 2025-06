Né giovani né vecchi nei cruciverba: la soluzione è Adulti

ADULTI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Adulti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Adulti.

Perché la soluzione è Adulti? Adulti sono le persone che si trovano tra l'infanzia e la vecchiaia, caratterizzate da maturità e responsabilità. Rappresentano chi ha raggiunto l'età in cui si prende consapevolezza delle proprie scelte e si assume il controllo della propria vita. Sono il ponte tra i giovani, ancora in fase di crescita, e gli anziani, portatori di saggezza. La loro presenza è fondamentale per lo sviluppo sociale e culturale.

