Un fiume tra Bosnia e Serbia nei cruciverba: la soluzione è Drina

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un fiume tra Bosnia e Serbia' è 'Drina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DRINA

Curiosità e Significato di Drina

La soluzione Drina di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Drina per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Drina? Il nome Drina si riferisce a un fiume che scorre tra Bosnia e Serbia, formando parte della loro frontiera naturale. È famoso non solo per la sua bellezza paesaggistica, ma anche per il ruolo storico e culturale che ha avuto nella regione, rappresentando un simbolo di identità e connessione tra i territori. La Drina è un vero e proprio simbolo geografico e culturale dell'area balcanica.

Come si scrive la soluzione Drina

Hai trovato la definizione "Un fiume tra Bosnia e Serbia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

