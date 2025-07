È iscritto a un corso nei cruciverba: la soluzione è Studente

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È iscritto a un corso' è 'Studente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STUDENTE

Curiosità e Significato di Studente

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Studente, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Studente? Uno studente è una persona che frequenta un corso di formazione o di studi, come una scuola o un'università. È colui che si impegna ad apprendere nuove conoscenze e sviluppare competenze in un determinato campo. Essere iscritto a un corso significa aver deciso di intraprendere un percorso di studio ufficiale, volto a migliorare le proprie capacità e prepararsi per il futuro.

Come si scrive la soluzione Studente

Hai trovato la definizione "È iscritto a un corso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

U Udine

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A O R E S R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STERRATO" STERRATO

