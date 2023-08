Iscritto nei registri ufficiali di rilevazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iscritto nei registri ufficiali di rilevazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CENSITO

Significato/Curiosita : Iscritto nei registri ufficiali di rilevazione

Annualmente dai registri anagrafici e in maniera casuale un certo numero di famiglie. l'estrazione avviene all'inizio del ciclo annuale di rilevazione che coincide... Delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. stecchiti & censiti: l'enciclopedia illustrata di tutti i modi in cui si passa a miglior vita... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Iscritto nei registri ufficiali di rilevazione : iscritto; registri; ufficiali; rilevazione; Rappresenta le parole per iscritto ; Impegnarsi per iscritto ; Un iscritto attivo; iscritto all associazione fondata da Paul P Harris; È iscritto a un corso; Si tiene nei registri ; registri di contabilità; registri professionali; registri notarili per rogiti; registri contabili di un azienda; In politica chi diffonde i comunicati ufficiali ; Nei berretti degli ufficiali ; ufficiali legionari; Campo di prigionia nazista per soldati e sottufficiali nemici; Fornisce dati statistici ufficiali ; rilevazione statistica di dati sulla popolazione; Strumento per la rilevazione degli ascolti televisivi; Strumento di rilevazione ; La rilevazione del territorio con tecniche elettroniche;

Cerca altre Definizioni