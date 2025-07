Si dice di sguardo minaccioso nei cruciverba: la soluzione è Torvo

Si dice di sguardo minaccioso

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si dice di sguardo minaccioso' è 'Torvo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORVO

Curiosità e Significato di Torvo

Vuoi sapere di più su Torvo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Torvo.

Perché la soluzione è Torvo? Torvo descrive un'espressione o uno sguardo minaccioso, che trasmette ostilità o disapprovazione. È usato per indicare qualcuno che appare severo, intimidatorio o cupo, spesso con un volto contratto e uno sguardo fisso. In letteratura o nel linguaggio quotidiano, si usa per dipingere personaggi o situazioni dall'aria minacciosa. Insomma, un modo efficace per descrivere un volto severo e inquietante.

Come si scrive la soluzione Torvo

Hai davanti la definizione "Si dice di sguardo minaccioso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

O Otranto

R Roma

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N A U S Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "USANZE" USANZE

