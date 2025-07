Si citano in bibliografia nei cruciverba: la soluzione è Opere

OPERE

Curiosità e Significato di Opere

Approfondisci la parola di 5 lettere Opere: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Opere? Le opere sono tutte le pubblicazioni di un autore, come libri, articoli o saggi, che vengono citate in bibliografia per indicare le fonti utilizzate. Si tratta di un insieme di lavori scritti che attestano lo studio e la ricerca svolti, offrendo ai lettori riferimenti affidabili. Quindi, quando si dice si citano in bibliografia, si fa riferimento alle opere consultate e menzionate nel testo.

Come si scrive la soluzione Opere

Stai cercando la risposta alla definizione "Si citano in bibliografia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

E Empoli

