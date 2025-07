Casa con cucina abitabile, bagno e camera da letto nei cruciverba: la soluzione è Bilocale

Home / Soluzioni Cruciverba / Casa con cucina abitabile, bagno e camera da letto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Casa con cucina abitabile, bagno e camera da letto' è 'Bilocale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BILOCALE

Curiosità e Significato di Bilocale

Non fermarti alla soluzione! Conosci Bilocale più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bilocale.

Perché la soluzione è Bilocale? Un bilocale è un'appartamento composto da due vani principali: solitamente una camera da letto e un soggiorno o zona giorno, spesso con cucina abitabile e bagno. È la soluzione ideale per coppie o single che cercano spazi funzionali senza rinunciare al comfort. Questa tipologia di casa rappresenta un'ottima scelta per chi desidera vivere in modo pratico e funzionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È attiguo alla camera da lettoCamera d albergo a un lettoUn locale attiguo alla camera da lettoCome la camera ad un lettoHa solo il soggiorno e una camera da letto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bilocale

Non riesci a risolvere la definizione "Casa con cucina abitabile, bagno e camera da letto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

I Imola

L Livorno

O Otranto

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O D T N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TONDO" TONDO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.