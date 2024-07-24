Ha solo il soggiorno e una camera da letto nei cruciverba: la soluzione è Bilocale

Sara Verdi | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

BILOCALE

Le 8 lettere della soluzione Bilocale:
B Bologna
I Imola
L Livorno
O Otranto
C Como
A Ancona
L Livorno
E Empoli

