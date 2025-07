Un azione degna di premio nei cruciverba: la soluzione è Merito

MERITO

Curiosità e Significato di Merito

Perché la soluzione è Merito? Merito indica il valore o il riconoscimento che si ottiene grazie a un'azione positiva o a uno sforzo. È ciò che permette di essere premiati o apprezzati per le proprie qualità, capacità o risultati. In sostanza, rappresenta il giusto riconoscimento per un comportamento meritevole, dimostrando che si è stati all’altezza delle aspettative o delle prove. È un concetto fondamentale per giudicare il valore delle azioni e delle persone.

Come si scrive la soluzione Merito

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A M A C L I N U E T Mostra soluzione



