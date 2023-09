Premio per divi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Premio per divi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OSCAR

Significato/Curiosita : Premio per divi

Le res gestae divi augusti, cioè "le imprese del divino augusto", o index rerum gestarum, sono un resoconto redatto dallo stesso imperatore romano augusto... L'academy award, conosciuto anche come premio oscar o semplicemente oscar, è il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, giacché venne... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Premio per divi : premio; divi;

Su: Anno organizzava la famosa esposizione internazionale d'arte contemporanea e dal 1930 il festival internazionale di musica contemporanea. il ...Il Bohr fisico daneseNobel nel 1922; Iniziali della Montalcini neurologaNobel; L attoreOscar interprete di Milk; Il Dylan cantante eNobel per la letteratura nel 2016;Su: Quello divisorio e sottileArrivava solo al primo piano, e gli appartamenti avevano delle pareti divisorie così sottili che gli ambienti erano freddi ...sione ospedaliera; Sudsione di un poema; Penisolasa fra Italia Croazia e Slovenia; Indui del luogo;