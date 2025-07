Venne ucciso nel sonno da Giuditta nei cruciverba: la soluzione è Oloferne

OLOFERNE

Curiosità e Significato di Oloferne

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Oloferne, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Oloferne? Oloferne è un personaggio biblico, un generale assiro sconfitto da Giuditta, che lo decapita mentre dorme. Il suo nome rappresenta il tradimento e la vittoria sorprendente di una donna coraggiosa contro un potente oppressore. La figura di Oloferne simboleggia anche la lotta tra il bene e il male, lasciando un messaggio di speranza e ingegno. È un esempio di come il coraggio possa cambiare le sorti.

Come si scrive la soluzione Oloferne

La definizione "Venne ucciso nel sonno da Giuditta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

