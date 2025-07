Varietà di cicoria nei cruciverba: la soluzione è Trevisana

TREVISANA

Curiosità e Significato di Trevisana

Hai risolto il cruciverba con Trevisana? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Trevisana.

Perché la soluzione è Trevisana? La Trevisana è una varietà di cicoria caratterizzata dalle foglie scure e croccanti, con un gusto leggermente amaro. Originaria della regione del Veneto, è molto apprezzata in cucina, soprattutto per insalate e piatti caldi. La sua consistenza e sapore unici la rendono un ingrediente versatile e salutare, perfetto per arricchire ogni pasto con un tocco di genuinità e tradizione.

Come si scrive la soluzione Trevisana

La definizione "Varietà di cicoria" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

E Empoli

V Venezia

I Imola

S Savona

A Ancona

N Napoli

A Ancona

