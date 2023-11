La definizione e la soluzione di: Il pesce una cui varietà è detta a specchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

La carpa a specchio, o semplicemente pesce a specchio, è una varietà di pesce appartenente alla famiglia delle carpe. Questa particolare varietà si distingue per le sue caratteristiche distintive, come le squame grandi e luminose che riflettono la luce come uno specchio, da cui prende il nome. La colorazione varia da un bronzo scuro a un dorato brillante, con sfumature argentate sul ventre. La carpa a specchio è ampiamente apprezzata dagli appassionati di pesca sportiva per la sua bellezza e il suo carattere sfidante. Questi pesci possono raggiungere dimensioni notevoli, con esemplari che superano i 20 kg di peso, offrendo agli angler grandi sfide durante la pesca. Inoltre, la carpa a specchio è stata introdotta in molti laghi e fiumi in tutto il mondo, diventando un elemento essenziale nelle acque dolci.

