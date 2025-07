Tanto risparmiosi da essere taccagni nei cruciverba: la soluzione è Spilorci

SPILORCI

Curiosità e Significato di Spilorci

Approfondisci la parola di 8 lettere Spilorci: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Spilorci? Spilorci indica persone estremamente avare, che non vogliono spendere nemmeno un centesimo in più del necessario, spesso a discapito della generosità. Sono così tirchi da sembrare quasi taccagni, sempre attenti a risparmiare su ogni cosa. Un termine che sottolinea un comportamento di parsimonia esasperata, a volte anche fastidiosa. In definitiva, i spilorci sono i veri maestri del risparmio esasperato.

Come si scrive la soluzione Spilorci

Hai trovato la definizione "Tanto risparmiosi da essere taccagni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

P Padova

I Imola

L Livorno

O Otranto

R Roma

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T G E N R S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GINESTRA" GINESTRA

