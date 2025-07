Supporto di scommesse sportive nei cruciverba: la soluzione è Schedina

SCHEDINA

Curiosità e Significato di Schedina

La parola Schedina è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Schedina.

Perché la soluzione è Schedina? Una schedina è il biglietto su cui si segnano le scommesse sportive, come calcio o tennis. È uno strumento pratico per mettere insieme diverse previsioni e aumentare le possibilità di vincita. Scegliendo i risultati giusti, si può tentare di ottenere un buon ritorno economico. La schedina rappresenta quindi un modo semplice e divertente per seguire le proprie passioni sportive.

Come si scrive la soluzione Schedina

Stai cercando la risposta alla definizione "Supporto di scommesse sportive"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B D I I A G S L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SBADIGLI" SBADIGLI

