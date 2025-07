Private dello sporco nei cruciverba: la soluzione è Lavate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Private dello sporco' è 'Lavate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAVATE

Curiosità e Significato di Lavate

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Lavate, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lavate? Lavate è il verbo al passato di lavare, che significa pulire qualcosa usando acqua o altri mezzi. In modo più colloquiale, si riferisce all'azione di eliminare lo sporco o le impurità da superfici, vestiti o oggetti. È un termine comune nelle faccende domestiche e quotidiane, rappresentando il gesto di ripulire e mantenere pulito ciò che ci circonda.

Come si scrive la soluzione Lavate

La definizione "Private dello sporco" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S G O I R N S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRISSINO" GRISSINO

