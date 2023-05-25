Sporco turpe
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sporco turpe' è 'Laido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LAIDO
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Perché la soluzione è Laido? Il termine LAIDO si riferisce a qualcosa di molto sporco e disgustoso, spesso associato a ambienti malsani o a condizioni di degrado. È un modo diretto per descrivere una superficie o un luogo che ha accumulato sporcizia e cattivo odore, suscitando disgusto. Quando si parla di LAIDO, si pensa subito a situazioni in cui la pulizia è stata trascurata, lasciando dietro di sé un'immagine di degrado e abbandono.
Sporco turpe nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Laido
Se la definizione "Sporco turpe" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Laido'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sporco turpe
- Risposta: LAIDO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: L____
- Inizia con: L
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Laido' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sporco turpe". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il turpe consigliere di Otello Turpe spregevole Sudicia turpe Sporco gretto Turpe osceno
Altre definizioni collegate
Con sporco: Liberare da sporco e impurità
Con turpe: Sconcio, turpe