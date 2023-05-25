Sporco turpe

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sporco turpe' è 'Laido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAIDO

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Perché la soluzione è Laido? Il termine LAIDO si riferisce a qualcosa di molto sporco e disgustoso, spesso associato a ambienti malsani o a condizioni di degrado. È un modo diretto per descrivere una superficie o un luogo che ha accumulato sporcizia e cattivo odore, suscitando disgusto. Quando si parla di LAIDO, si pensa subito a situazioni in cui la pulizia è stata trascurata, lasciando dietro di sé un'immagine di degrado e abbandono.

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Sporco turpe nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Laido

Se la definizione "Sporco turpe" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Laido'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sporco turpe

Sporco turpe Risposta: LAIDO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: L____

L____ Inizia con: L

L Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

L Livorno A Ancona I Imola D Domodossola O Otranto

La soluzione 'Laido' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sporco turpe". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.