La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Non serbare rancore per i torti subiti' è 'Perdonare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERDONARE

Curiosità e Significato di Perdonare

Approfondisci la parola di 9 lettere Perdonare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Perdonare? Perdonare significa liberarsi dal rancore e dalla rabbia verso chi ci ha fatto del male, scegliendo di lasciar andare il dolore e ricostruire la pace interiore. È un gesto di grande forza e umanità che permette di superare i torti, favorendo relazioni più sane e una vita più serena. La capacità di perdonare è il primo passo verso la libertà emotiva e il benessere personale.

Come si scrive la soluzione Perdonare

Stai cercando la risposta alla definizione "Non serbare rancore per i torti subiti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

R Roma

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

