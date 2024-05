Colmi di sordo rancore

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo, forma flessa

astiosi m pl

plurale di astioso

Sostantivo, forma flessa

Sillabazione

a | stió | si

Pronuncia

IPA: as'tjosi/, /as'tjozi/

Etimologia / Derivazione

vedi astioso

Sinonimi

malevoli, rancorosi, ostili, avversi, animosi, vendicativi, invidiosi, velenosi

Contrari