Nastro di plastica usato per le guarnizioni nei cruciverba: la soluzione è Teflon

Home / Soluzioni Cruciverba / Nastro di plastica usato per le guarnizioni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Nastro di plastica usato per le guarnizioni' è 'Teflon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEFLON

Curiosità e Significato di Teflon

Vuoi sapere di più su Teflon? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Teflon.

Perché la soluzione è Teflon? Il Teflon è un tipo di plastica molto resistente al calore e agli agenti chimici, spesso utilizzata per le guarnizioni grazie alla sua capacità di creare una chiusura ermetica e duratura. La sua superficie liscia e antiaderente lo rende ideale per prevenire perdite e garantire affidabilità in vari sistemi industriali e domestici. È un materiale fondamentale in molte applicazioni di sigillatura.

Come si scrive la soluzione Teflon

Hai davanti la definizione "Nastro di plastica usato per le guarnizioni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

F Firenze

L Livorno

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V S E R N E E O Mostra soluzione



