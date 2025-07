Maglietta a maniche corte nei cruciverba: la soluzione è Tshirt

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Maglietta a maniche corte' è 'Tshirt'.

TSHIRT

Curiosità e Significato di Tshirt

Approfondisci la parola di 6 lettere Tshirt: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tshirt? Una t-shirt è una maglietta a maniche corte molto popolare, comoda e versatile, indossata da persone di tutte le età. Ideale per look casual e quotidiani, si trova in moltissimi colori e stili, spesso con stampe o loghi. È un capo indispensabile nel guardaroba, perfetto per esprimere personalità e stile in modo semplice e immediato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può essere a maniche corteUna maglietta senza manicheMette tutti in maniche corteUna maglia sportiva dalle maniche corteMaglietta senza maniche c è quella della salute

Come si scrive la soluzione Tshirt

Se ti sei imbattuto nella definizione "Maglietta a maniche corte", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

S Savona

H Hotel

I Imola

R Roma

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

H A C B O A C B I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ABBACCHIO" ABBACCHIO

