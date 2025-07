Lo indossa il judoka nei cruciverba: la soluzione è Kimono

KIMONO

Curiosità e Significato di Kimono

La parola Kimono è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Kimono.

Perché la soluzione è Kimono? Il kimono è l'abbigliamento tradizionale giapponese, indossato anche dagli atleti di judo durante le gare. Si tratta di una veste resistente e comoda, con ampi pantaloni e una giacca chiusa da una cintura, che rappresenta rispetto e disciplina. Indossare il kimono è un gesto di rispetto verso la cultura e le regole del judoka.

Come si scrive la soluzione Kimono

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo indossa il judoka"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

K Kappa

I Imola

M Milano

O Otranto

N Napoli

O Otranto

