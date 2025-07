Lo è il fumo se non si riesce a vedere oltre nei cruciverba: la soluzione è Denso

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è il fumo se non si riesce a vedere oltre' è 'Denso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DENSO

Curiosità e Significato di Denso

Non fermarti alla soluzione! Conosci Denso più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Denso.

Perché la soluzione è Denso? Denso indica qualcosa di molto compatto o spesso, come il fumo che non permette di vedere attraverso. Quando si dice che il fumo è denso, si sottolinea quanto sia fitto e difficile da attraversare o scorgere oltre. La parola suggerisce un'assenza di trasparenza e chiarezza, rendendo tutto più confuso e meno distinguibile. È un termine che descrive la qualità di una sostanza o di una situazione, spesso associata a opacità e complessità.

Come si scrive la soluzione Denso

Hai trovato la definizione "Lo è il fumo se non si riesce a vedere oltre" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E O A P C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PECORA" PECORA

