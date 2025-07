La città natale dello scrittore Verne nei cruciverba: la soluzione è Nantes

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città natale dello scrittore Verne' è 'Nantes'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NANTES

Curiosità e Significato di Nantes

Vuoi sapere di più su Nantes? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Nantes.

Perché la soluzione è Nantes? NANTES è una città situata nella regione della Loira Atlantique, in Francia, famosa per essere il luogo di nascita di Jules Verne, uno degli scrittori più celebri di romanzi d'avventura e fantascienza. Questa città storica si distingue per il suo patrimonio culturale e la sua importanza nel panorama francese, rendendola un simbolo di creatività e scoperta. Conoscere Nantes significa immergersi in un mondo ricco di storia e immaginazione.

Come si scrive la soluzione Nantes

Se ti sei imbattuto nella definizione "La città natale dello scrittore Verne", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

S Savona

