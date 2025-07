L Obama ex presidente nei cruciverba: la soluzione è Barack

BARACK

Curiosità e Significato di Barack

La soluzione Barack di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Barack per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Barack? BARACK è il nome proprio del noto ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. È diventato un simbolo di leadership, speranza e cambiamento nel mondo. La parola richiama anche il suo significato originario, legato alla cultura africana, che sottolinea le radici profonde e la storia personale di una figura che ha segnato la politica internazionale. Un nome che evoca grandezza e determinazione.

Come si scrive la soluzione Barack

B Bologna

A Ancona

R Roma

A Ancona

C Como

K Kappa

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A V À N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VANITÀ" VANITÀ

